Жителей Петербурга предупредили об ограничении движения из-за съемок фильма

В Центральном районе Санкт-Петербурга произойдет временная остановка движения транспорта. Связаны такие меры со съемками художественного фильма. Об этом рассказали «Невские новости» со ссылкой на официальный аккаунт Госавтоинспекции в соцсети «ВКонтакте».

По данным ведомства, движение прекратится 13 августа с 04:00 до 23:00 от Дворцовой набережной до набережной Зимней канавки. Также буквально на десять минут будет перекрыта нечетная сторона набережной реки Мойки до Певческого моста.

Кроме того, на некоторых городских улицах остановится движение 19 августа с 06:00 до 23:00. Жители и гости города не смогут проехать по Тифлисской улице, Тифлисскому переулку, площади Академика Сахарова, Менделеевской линии и Биржевому проезду.