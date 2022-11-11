Общество 11 ноября 2022, 12:37 Жителей Петербурга предупредили о снегопаде и ночных заморозках

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Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал о предстоящем в снегопаде и ночных заморозках. Об этом написали «Невские новости».

По его словам, с 14 ноября температура воздуха в городе опустится ниже нуля.

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«Во вторник, 15 ноября, по прогнозам большая вероятность осадков в виде снега, но это еще будем уточнять», — добавил в своем Telegram-канале Колесов.

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В эту пятницу, 11 ноября, по словам синоптика, на Петербург обрушится циклон. В город придут дожди и сильный ветер.