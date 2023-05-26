Общество 26 мая 2023, 15:11 Жителей Петербурга предупредили о смертельном растении на болотах

Читать 360tv в

Биолог Павел Глазков в своей группе «Каждой твари по паре» предупредил петербуржцев о смертельном растении, которое растет на болотах. Об этом написал «Патрульный Петербурга».

По словам эксперта, багульник своим запахом поражает нервную систему, вызывает сонливость, головную боль и апатию. Такой аромат может привести человека к гибели, написал «Петроград».

Реклама

Причем опасен багульник именно в жаркую погоду. Растение начинает выделять свой дурманящий аромат, вводят в состояние сонливости.

«Поэтому во время цветения багульника места болот, где он растет, надо проходить максимально быстро, не задерживаться», — добавил биолог.