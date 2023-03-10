Общество 10 марта 2023, 15:46 Жителей Петербурга предупредили о резком похолодании

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Главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своем Telegram-канале сообщил о резком похолодании предстоящей ночью. Столбики термометров в городе опустятся до -15... -16 градусов. Об этом написали «Невские новости».

Предстоящий циклон, по словам Колесова, принесет осадки в виде снега, который продолжит идти и в воскресенье, 12 марта.

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«Еще одно испытание снегом предстоит пережить нам в эти выходные дни. Так что сразу настраивайтесь, планируйте время отдыха и прогулок», — сообщил синоптик.

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Порывы ветра ожидаются до 13 метров в секунду.