26 января 2024, 13:55
Жителей Петербурга предупредили о понижении температуры воздуха
Специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус в беседе с Piter.TV предупредил жителей Петербурга о постепенном снижении температуры в городе. Как объяснил синоптик, перед выходными в формирование метеорологических условий вмешается гребень антициклона.
В пятницу, 26 января, в городе прогнозируется облачная погода с небольшими осадками. На дорогах возможна гололедица. Температура воздуха опустится до -2… -4 градусов.
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В Ленинградской области столбики термометров покажут -1… -6 градусов. Порывы ветра составят до шести метров в секунду.
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