Жителей Петербурга предупредили о похолодании в конце августа

rВедущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус рассказал о погоде в Петербурге в конце августа. По словам синоптика, местным жителям не стоит ждать возвращения лета. Об этом сообщил Рitеr.ТV.

До конца недели в городе будет сохраняться теплая погода. Температура воздуха установится на отметке 18-20 градусов со знаком плюс. При этом в любой день возможны кратковременные дожди. Начиная со следующей недели погодные условия резко изменятся. Синоптик прогнозирует не более 17-18 градусов тепла и сильные дожди.

«В последние дни месяца — очередная волна похолодания. И температура 30 и 31 августа, скорее всего, даже до +15 не дотянется. Третья декада августа подтвердит прогноз, который был в начале месяца о том, что будет много дождей», — добавил Леус.