Общество 26 декабря 2022, 13:41 Жителей Петербурга предупредили о дожде на Новый год

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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в разговоре с ТАСС рассказал, какую погоду ждать жителям Петербурга на Новый год.

По его словам, в городе на Неве в новогоднюю ночь ожидаются дожди, что может привести к появлению опасной наледи на дорогах, написало ИА Nation News.

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Столбики термометров, как отметил Вильфанд, не опустятся ниже −2 градусов в ночь с 31 декабря на 1 января.

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