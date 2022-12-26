26 декабря 2022, 13:41
Жителей Петербурга предупредили о дожде на Новый год
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в разговоре с ТАСС рассказал, какую погоду ждать жителям Петербурга на Новый год.
По его словам, в городе на Неве в новогоднюю ночь ожидаются дожди, что может привести к появлению опасной наледи на дорогах, написало ИА Nation News.
Реклама
Столбики термометров, как отметил Вильфанд, не опустятся ниже −2 градусов в ночь с 31 декабря на 1 января.
Реклама
Санкт-Петербург
Реклама
Реклама