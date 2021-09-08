Жителей первого подъезда дома в Ногинске пустят забрать вещи

Жители первого подъезда дома, в котором произошел взрыв газа, смогут уже вечером забрать свои вещи. Об этом объявил вице-губернатор Евгений Хромушин.

«Сейчас жители первого подъезда в присутствии коллег из МЧС идут спокойно во двор. С представителем МЧС и МВД заходим два человека на этаж, берем все, что нужно. Квартиры запираем, периметр будет охраняться Росгвардией», — рассказал Хромушин.

Жильцы второго подъезда смогут забрать вещи из квартир либо завтра вечером, либо уже утром. Решение примут после оценки ущерба, нанесенного конструкциям при ЧП.

Хромушин отметил, что по поручению губернатора в квартирах проведут полный ремонт.

«Мы ремонтируем не просто строительные элементы, а мы восстанавливаем отделку. Соответственно, чтобы вы могли заехать в полностью обустроенные квартиры», — подчеркнул зампред.

Глава Богородского городского округа Игорь Сухин также сообщил, что в администрации будет работать штаб, где жильцам будут готовы ответить на все интересующие вопросы.

Взрыв в жилом доме в Ногинске произошел утром 8 сентября. Основной причиной взрыва считают бытовой газ. По последним данным, погибли два человека, еще 14 пострадали. Власти Московской области окажут жильцам дома всю необходимую помощь. Пострадавшим выплатят от 100 до 500 тысяч рублей.

Дом будет отремонтирован. В результате ЧП восемь квартир были полностью разрушены.