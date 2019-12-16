Жителей Пермского края удивила новогодняя елка с окнами

В группе «Березники online» в социальной сети «ВКонтакте» опубликовали снимки праздничного дерева. Мнения жителей Березников разделились. Некоторые комментаторы заметили, что елка выглядит безвкусно.

«Днем вообще безобразно смотрится, че за дом какой-то. Ума вообще не хватает просто красиво гирляндами, чтобы светилась и передавалась в темноте. Ну, проще простого, а они опять велосипед изобретают», — написал местный житель.

Анастасия Бован подчеркнула, что елка «смотрится нелепо», ее украшения «напоминают иконы». А по мнению Людмилы Бабуркиной, окна напоминают «крысиные норы».

Другим комментаторам новогодняя елка понравилась. «Всем не угодишь», — отметила Ольга Упольникова. «Очень красиво, празднично, сказочно, загадочно, обычных елок в лесу хватает…» — написала Елена Вершинина. «А почему бы и нет? Оригинально смотрится. Что из года в год одно и то же то, а так очень красиво обыграли», — согласилась с ней Ольга Цепелева.