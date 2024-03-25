Общество 25 марта 2024, 11:55 Жителей Пермского края предупредили о снежной и дождливой неделе

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Синоптики составили прогноз погоды для Пермского края. Предстоящая неделя окажется очень дождливой и снежной, сообщило Ura.ru со ссылкой на сайт проекта «Метеоролог и Я».

Согласно данным специалистов, количество осадков в регионе превысит климатическую норму в 1,5-2 раза. По большей части дни будут пасмурными.

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В светлое время суток столбики термометров покажут отметку +1…+8 градусов, по ночам — ниже нуля.