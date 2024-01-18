Общество 18 января 2024, 15:51 Жителей Пермского края предупредили о продолжительных снегопадах

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С пятницы, 19 января, в Пермский край придут обильные снегопады. Больше всего снега ожидается на юго-западе региона. Об этом сайту properm.ru сообщили в ГИС-центре ПГНИУ.

В районе Губахи выпадет около 30-35 миллиметров осадков, что около половины месячной нормы. В Перми ожидается от 18 до 32 миллиметров снега.

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Синоптики добавили, что вместе с осадками в регионе придут и метели. Порывы ветра достигнут 18 метров в секунду.