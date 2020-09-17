Жителей Перми предупредили о приближении дождей и заморозков

Сотрудники ГУ МЧС РФ по Пермскому краю предупредили местных жителей о приближении дождей и заморозков. В регионе похолодает в ночь на 18 сентября, сообщили на сайте ведомства.

«Ночью 18 сентября местами по Пермскому краю ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы от нуля до минус 2 градусов», — процитировал специалистов сайт URA.ru.

По словам экспертов, днем воздух прогреется до 11-16 градусов тепла. На текущей неделе в крае будет на 1-2 градуса холоднее нормы. Объем выпавших осадков превысит средние показатели в 1,5-3 раза.