Жителей Пензы предупредили о возможном отключении воды

Уточняется, что перебои с подачей ресурса могут произойти в домах по улицам Окружной, Беринга, Черепановых, Пригородной, Сосновой и Антонова. Помимо прочего, есть вероятность отключения воды на проспектах Ушакова, Черепановых и Сосновом.

По информации пресс-службы подача воды возобновится, когда ремонт на сетях будет завершен.