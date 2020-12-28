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    28 декабря 2020, 12:19

    Жителей Пензы предупредили о возможном отключении воды

    Полина Петрова

    Жителей Пензы предупредили о возможном отключении воды в понедельник, 28 декабря, информирует «Пенза-пресс» со ссылкой на пресс-службу ресурсоснабжающей организации.
    Жителей Пензы предупредили о возможном отключении воды

    Уточняется, что перебои с подачей ресурса могут произойти в домах по улицам Окружной, Беринга, Черепановых, Пригородной, Сосновой и Антонова. Помимо прочего, есть вероятность отключения воды на проспектах Ушакова, Черепановых и Сосновом.

    По информации пресс-службы подача воды возобновится, когда ремонт на сетях будет завершен.