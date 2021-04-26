Жителей Пекина предупредили о четвертой в 2021 году песчаной бури

Метеорологи Пекина предупредили о надвигающейся четвертой в этом году песчаной бури. Атмосферное явление уже достигло автономного района Внутренней Монголии на севере Китая.

По прогнозам, пылевая буря в понедельник, 26 апреля, достигнет северных районов Китая, в том числе провинции Хэбэй, Шаньдун, а также Тяньцзинь и Пекин, сообщил ТАСС.

Синоптики предупредили жителей, что вечером 26 апреля поднимется сильный ветер и поднимет частички песка в воздух. Они рекомендуют сократить время пребывания на улице.

В середине марта этого года на Пекин обрушилась одна из сильнейших песчаных бурь за последние 10 лет. В некоторых районах загрязнение превышало максимально допустимую норму Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в 160 раз. Вторая песчаная буря произошла 28 марта, а третья — 15 апреля.

Специалисты разделились во мнении об источниках пылевой бури. Часть из ученых считают, что причинами стали сильные ветра, приносящие огромное количество мельчайшего песка, другие склоняются к варианту большого количества заброшенных шахт в районах Внутренней Монголии, а также из-за неконтролируемой вырубки деревьев в 60-70-х годах прошлого века.

Ученые советуют людям оставаться дома во время песчаных бурь, так как это может сильно отразиться на их здоровье. Смесь мелких частиц песка с промышленными выбросами и автомобильными выхлопами способна вызвать или осложнить заболевания легких, сердца, дыхательных путей и органов зрения.