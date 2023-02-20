Общество 20 февраля 2023, 11:04 Жителей новых регионов России освободят от последствий преследования на Украине — Бастрыкин Глава СКР Бастрыкин: в новых регионах прекратят преследование жителей по политмотивам РИА «Новости»

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На Украине против жителей новых регионов России возбудили уголовные дела по политическим мотивам. Следственный комитет России работает над тем, чтобы устранить юридические последствия такого преследования, рассказал ТАСС председатель ведомства Александр Бастрыкин.

«Нами совместно с другими ведомствами уже прорабатываются меры, направленные на то, чтобы аннулировать правовые последствия таких процессуальных решений», — сказал он.

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Уголовные дела против жителей Херсонской, Запорожской областей, Донецкой и Луганской народных республик возбудили по законам Украины до их включения в состав России, уточнил Александр Бастрыкин.

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Он также рассказал, что с 2014 года Следком завел 2544 уголовных дела о преступлениях киевского режима, больше половины — с момента эскалации и начала спецоперации. Большинство дел, по его словам, связаны с нарушением прав мирных жителей. Потерпевшими признали более 120 тысяч жителей Донбасса.