Общество 21 декабря 2022, 00:32 Жителей новых регионов начнут лечить в федеральных медцентрах России — Минздрав Минздрав: жители новых регионов смогут получить медпомощь в федеральных центрах Unsplash

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Пациентам из новых регионов России будут оказывать необходимую медицинскую помощь в федеральных центрах в рамках программы высокотехнологичной медпомощи. Об этом РИА «Новости» сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

«Жители новых территорий, нуждающиеся в медицинской помощи федеральных медицинских центров, смогут ее получить. Первого пациента из Луганской Народной Республики на днях успешно прооперировали в Центре травматологии и ортопедии им. Вредена Минздрава России в Санкт-Петербурге», — отметил он.

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Также сейчас готовят к госпитализации еще несколько других пациентов из новых российских регионов.

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Президент России Владимир Путин на встрече с врио главы ДНР Денисом Пушилиным заявил, что жителям ДНР при необходимости обеспечат вывоз в федеральные центры.

Врио главы ДНР вместе с другими руководителями новых регионов Российской Федерации прибыл 20 декабря в Москву, чтобы принять участие в торжественной церемонии вручения государственных наград. Путин вручил ему орден «За заслуги перед Отечеством» первой степени.