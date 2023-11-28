Общество 28 ноября 2023, 16:46 Жителей Новосибирска предупредили о декабрьских морозах

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Резкое похолодание ожидает жителей Новосибирска в начале декабря. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на сервис world-weather.ru.

Согласно предварительному прогнозу, самыми холодными станут 8, 9, 10 и 11 декабря. Днем столбик термометра может опуститься до -18 градусов, ночью — до -22 градусов.

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Температура вырастет к середине месяца. Синоптики считают, что будет всего -4 градуса мороза.