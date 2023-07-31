Общество 31 июля 2023, 18:16 Жителей Нижегородской области предупредили о жаре до +28 градусов

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В Нижегородскую область 1 августа вернется жаркая погода. Столбики термометров будут показывать до +26 градусов. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на заявления метеорологов.

В среду и четверг 2 августа и 3 августа в регионе ожидаются кратковременные дожди и грозы. Воздух прогреется до +26 градусов днем и до +19 градусов ночью.

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В выходные дни юго-восточные ветры принесут жаркую погоду из Азии. Температура повысится до +28 градусов, говорится в сообщении.