Жителей Нижегородской области предупредили о повышенной пожароопасности

В Нижегородской области до 30 июля сохранится повышенная пожароопасность. Об этом pravda-nn.ru рассказали в ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».

В некоторых регионах, по информации ведомства, прогнозируется очень высокий уровень пожарной опасности (пятый класс), написал сайт Infox.ru.

Жителей предупреждают о возросшем риске появления природных возгораний, а также о вероятности распространения огня на населенные пункты. Сотрудники регионального МЧС просят граждан отказаться от разведения костров, курения за городом, а также оперативно информировать о лесных пожарах.