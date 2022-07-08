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    08 июля 2022, 14:01

    Жителей Нижегородской области предупредили о повышенной пожароопасности

    Оксана Лавнюженко

    В Нижегородской области до 30 июля сохранится повышенная пожароопасность. Об этом pravda-nn.ru рассказали в ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».

    В некоторых регионах, по информации ведомства, прогнозируется очень высокий уровень пожарной опасности (пятый класс), написал сайт Infox.ru.

    Жителей предупреждают о возросшем риске появления природных возгораний, а также о вероятности распространения огня на населенные пункты. Сотрудники регионального МЧС просят граждан отказаться от разведения костров, курения за городом, а также оперативно информировать о лесных пожарах.