Общество 08 декабря 2023, 14:28 Жителей Нижегородской области предупредили о морозах до -23 градусов

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Аналитики сервиса Яндекс Погода рассказали, что в ближайшие дни в Нижегородскую область придут морозы и снегопады. Температура воздуха опустится до -23 градусов в воскресенье, 10 декабря, написал сайт pravda-nn.ru.

В субботу, 9 декабря, в регионе возможен небольшой снег и ветер. Столбики термометров покажут -21 градус.

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Водителей просят быть аккуратными на дорогах из-за гололеда и плохой видимости.