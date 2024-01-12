12 января 2024, 16:19
Жителей Нижегородской области предупредили о 24-градусных морозах
Специалисты составили прогноз погоды для Нижегородской области на 13 и 14 января. В выходные на территории региона ожидаются морозы. Об этом сообщил NewsNN.ru со ссылкой на данные сервиса «Яндекс.Погода».
Так, в субботу столбики термометров покажут отметку в -19…-24 градуса. Есть вероятность небольшого снегопада.
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На следующий день температура сохранится на уровне -14…-19 градусов. Область и административный центр также накроют осадки.
Прогноз погоды
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