Жителей Надыма (ЯНАО) предупредили о мошеннице, которая вымогает деньги, предлагая купить лапы оленя. Об этом рассказало издание «Красный Север» со ссылкой на соцсети.

По словам автора поста в одной из городских групп, мошенница предлагает покупателям лапы оленя, а получив деньги, пропадает со связи.

МВД по Ямалу неоднократно обращало внимание жителей на опасность подобных сделок в интернете, отметило ИА Nation News. Правоохранители рекомендуют перед заключением какого-либо соглашения убедиться в честности продавца.