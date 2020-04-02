Жителей Москвы решили штрафовать за нарушение всеобщей самоизоляции

«Режим самоизоляции распространяется на всех жителей Москвы, мы ждем выхода подзаконного акта правительства Москвы. В документе будут прописаны правила, как получить разрешение, а также штрафы за нарушение режима. С момента его публикации все штрафы вступят в силу», — отметил Шапошников.

Нарушителям придется заплатить четыре тысячи рублей. Повторное несоблюдение правил или передвижение на автомобиле обойдется в пять тысяч рублей. Тех, кто игнорирует режим, будут вычислять по видеокамерам.

«Москвичи с подозрением на вирус, которые дома на лечении, будут подписывать специальную бумагу, что остаются дома. Их будут фотографировать, фотография помещается в базу, через систему видеонаблюдения мы сможем отслеживать, чтобы люди не нарушали режим», — добавил спикер.

По словам Шапошникова, жители, которые не находятся на домашнем лечении, не попадут в базы.

«Если они выйдут из подъезда и пойдут гулять по городу, то они, скорее всего, столкнутся с патрулем полиции, но это будет оффлайн. Весь мир находится в ситуации пандемии, здесь важно спасение здоровья и жизни москвичей. Многие не прислушались к режиму, стали выходить на улицу и в парки. Здесь любое промедление смерти подобно. Мы надеемся, что не будет выписано ни одного штрафа ни одному москвичу», — заявил председатель.

Поход в ближайший магазин, аптеку и обращение за экстренной медицинской помощью не является нарушением режима самоизоляции.