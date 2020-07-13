Жителей Москвы предупредили о «заполярной» погоде

Новая неделя приготовила жителям московского региона «заполярные» температуры воздуха, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам метеоролога, со вторника в Москве и области установится облачная погода и пройдут сильные дожди. По предварительным расчетам, ливни будут во второй половине дня, и они уже не прекратятся ни ночью, ни на следующий день.

При это уже к среде столбики термометров опустятся до 14-19 градусов. А из-за порывов ветра и близкой к стопроцентной влажности воздух будет казаться еще холоднее.

«Такая температура климатически характерна для июльской температуры, но в Нарьян-Маре, а этот город еще севернее полярного круга», — отметил Вильфанд в беседе с РИА «Новости».

Однако похолодание будет недолгим. Возвращение к нормальной для июля погоде ожидается к выходным, отметил синоптик.

Ранее экстренное предупреждение объявили в Сочи из-за ливней с грозами и градом, шквалистого ветра и опасности формирования смерчей над морем. Погода в городе-курорте резко изменится 13 июля и продержится такой до конца следующего дня.