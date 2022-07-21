Жителей Москвы предупредили о резком повышении давления в столице

Руководитель прогностического центра «МЕТЕО», метеоролог Александр Шувалов заявил, что в российской столице в ближайшее время установится аномальная жара. По его словам, горожанам следует следить за своим состоянием из-за повышения давления, написал сайт NEWS.ru.

Синоптик добавил, что особенно внимательными к своему здоровью следует быть аллергикам и астматикам.

«Сейчас стоит вовсю готовиться к наступлению крайне жаркой погоды. Так как на данный момент идет заброс тепла через север, а также циклон, который кружится над Москвой, буквально за сутки уйдет южнее, что, в свою очередь, и вызовет жару. Также в столице практически не будет дождей, а показатель термометра встанет на отметку в 27–30 градусов. Также стоит отметить, что в столице ожидается резкое повышение давления, поэтому крайне рекомендую поберечь свое здоровье аллергикам, астматикам и людям, страдающим от повышенного артериального давления», — отметил Шувалов.

По словам специалиста информагентства «Метеоновости» Татьяны Поздняковой, причиной аномальной жары в Европе и в европейской части России стал циклон, который принес жаркий воздух с запада пустыни Сахара.