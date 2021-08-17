Жителей Москвы предупредили о проливном дожде с «мозаичным градом»

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил москвичей о надвигающейся непогоде. По его словам, в столице вечером в среду, 18 августа, ожидаются проливной дождь, сильный ветер и «камни с неба». Об этом написало РИА «Новости».

Тишковец отметил, что в этот день в Москве может выпасть более трети месячной нормы осадков. Кроме ливня и сильных порывов ветра, на город обрушится «мозаичный град» диаметром до двух сантиметров. Об этом написало ИА НСН.

Самый пик неблагоприятных метеоусловий ожидается в шесть-семь часов вечера. Жителей столицы просят без надобности не выходить на улицу, а также не оставлять свои автомобили под деревьями и рекламными конструкциями.