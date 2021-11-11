Жителей Москвы предупредили о неустойчивой погоде на этой неделе

В ближайшее время в Москве ожидается переменчивая погода. Об этом заявила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. По ее словам, на этой неделе для российской столицы будет характерно состояние предзимья, написал RT.

«То, что сегодня сформировалось, это временный снежный покров. Все-таки мы сегодня ожидаем, что пройдут осадки в виде дождя, и этот дождь разобьет тот снег, который выпал за ночь. Дневная температура будет положительной, что будет способствовать таянию снега. В последующие дни погода будет неустойчивой, типичное состояние предзимья. То есть практически в течение пятницы и субботы у нас будут приниматься осадки: то есть это будет и дождь, и мокрый снег. Значительного количества осадков мы не ожидаем», — пояснила Позднякова.

Она также отметила, что ближайшую фазу снега стоит ожидать во второй половине дня воскресенья. В этот день температура воздуха днем понизится до 0 градусов, а ночью — до -4 градусов. Начиная со следующей недели атмосферное давление будет резко расти, а это значит, что в ночные часы морозы будут крепнуть.

По словам Поздняковой, не исключено, что тепло в Москву еще вернется, поскольку ноябрь «характеризуется сменой процессов».