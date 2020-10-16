Жителей Москвы предупредили о мокром снеге в выходные

«В воскресенье будет погода, которую принято называть „непогодой“. Ночные температуры от -2…+2 °С и осадки. Причем расчеты показывают, что осадки будут сильными, в виде дождя и мокрого снега», — уточнил метеоролог.

Он отметил, что 18 октября может выпасть от 10 до 25 миллиметров осадков. По словам специалиста, для осени это очень много. Вильфанд пояснил, что в скором времени температура установится и будет соответствовать климатической норме текущего месяца.

Синоптик подчеркнул, что москвичей разбаловала продолжительная золотая осень. В настоящее время погода возвращается в нормальный режим.