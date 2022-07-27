Жителей Москвы предупредили о грозовом шторме

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предупредил жителей российской столицы о надвигающемся грозовом шторме. Об этом написал сайт NEWS.ru.

По словам синоптика, в четверг, 28 июля, Москву накроет грозовой шторм с порывами ветра до 20 метров в секунду.

«В четверг Москву ожидает ураганная погода с порывами ветра в районе 20 метров в секунду. Это будет полноценный грозовой шторм и в отличии от непогоды, настигшей столицу в понедельник, в этот раз счет поваленным деревьям будет идти уже на десятки, именно поэтому стоит отдельно планировать свое передвижение по городу, не подходя слишком близко к деревьям и линиям электропередачи, то же касается и автомобильного транспорта <…>», — сообщил он.

Шувалов добавил, что после в столице установится комфортная погода. Столбики термометра будут показывать 22–23 градуса.