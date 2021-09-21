Жителей Москвы предостерегли от поездок на своем авто по глубинке России

Москвичей, которые любят путешествовать на автомобиле, призвали соблюдать осторожность в российской глубинке. Якобы не рады приезжим из столицы практически везде.

Номера московского региона на машинах для местных жителей сродни красной тряпке для быка, написал на «Яндекс.Дзен» опытный путешественник. Особенно это касается юга.

«Сразу все видят, приехали москвичи. Деньги у москвичей есть, значит, можно заработать. Так очень часто делают инспекторы ГАИ в Краснодарском крае с московскими туристами, — заявил автор блога.

Приветливо относятся к гостям из Москвы, по его мнению, в маленьких глухих деревушках Русского Севера. И то потому, что почти у каждой семьи здесь есть родные в мегаполисе. Цены местные все равно взвинтят, если узнают, откуда родом турист. Однако ведут себя довольно доброжелательно.

Опасно передвигаться на личном авто, например, в Читинской области или в Забайкалье. В этих регионах машину москвича могут закидать камнями, а столичного жителя — попросту избить. Путешественник не рекомендовал останавливаться в маленьких сибирских деревнях и надеяться на «культурный отдых» с местными. Особенно в Туве.