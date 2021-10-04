Жителей Москвы ожидает рекордно высокое атмосферное давление, безветрие и обилие солнца

Сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков рассказал о надвигающемся в столицу рекордно высоком атмосферном давлении. Такой прогноз ожидается в понедельник и вторник 4 и 5 октября. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».

«Для каждого дня возможны даже так называемые рекорды именно для этой даты. Атмосферное давление действительно очень высокое, оно продолжает повышаться. Сегодня мы ожидаем 764 миллиметра ртутного столба, а завтра — 766», — указал метеоролог.

Причиной такого явления может быть мощный антициклон, который пришел во многие регионы России. Однако в нем нет ничего удивительного, такая погода и характерна для октября. Многие ее называют периодом золотой осени.

В Москве и Подмосковье ожидается температура воздуха в пределах 10-12 градусов тепла, по ночам возможны заморозки. С 6 по 7 октября синоптики прогнозируют -1... -3 градуса в ночное время.