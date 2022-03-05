facebook_pixel
    05 марта 2022, 13:44

    Жителей Москвы ожидает холодная погода на следующей неделе

    Оксана Лавнюженко

    Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что в Москве на следующей неделе установится холодная погода. Температуры воздуха будут больше характерны для января, написал сайт NEWS.ru.

    «Начало следующей недели, во всяком случае, будет довольно холодным. В середине недели температура воздуха в Москве будет понижаться до градусов −13–15, а по региону до −18. Дневная температура будет порядка −5−7 градусов. По температурному режиму это соответствует концу января — началу февраля», — сообщила она.

    Несмотря на похолодание, воздух будет быстро прогреваться. После 13 марта произойдет повышение температуры воздуха.