Жителей Москвы ожидает холодная погода на следующей неделе

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что в Москве на следующей неделе установится холодная погода. Температуры воздуха будут больше характерны для января, написал сайт NEWS.ru.

«Начало следующей недели, во всяком случае, будет довольно холодным. В середине недели температура воздуха в Москве будет понижаться до градусов −13–15, а по региону до −18. Дневная температура будет порядка −5−7 градусов. По температурному режиму это соответствует концу января — началу февраля», — сообщила она.

Несмотря на похолодание, воздух будет быстро прогреваться. После 13 марта произойдет повышение температуры воздуха.