Жителей Москвы не ждет закрытие города на карантин

Некоторые москвичи опасаются, что в городе могут объявить карантин из-за коронавируса. Но Кремль вообще не обсуждает такую меру.

«Ни на сколько не обсуждаются сейчас», — ответил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос, обсуждают ли власти меры по закрытию на карантин Москвы.

При этом он добавил, что такой шаг «не обсуждается просто никак» в качестве необходимого в ближайшее время, пишет РИА «Новости».

На фоне новостей о коронавирусе появляется большое количество фейков и домыслов, которые не соответствуют действительности. Так, несколько дней назад в социальных сетях начала распространяться фотография с якобы приказом Минобороны. Пользователей пытались убедить, что в Москве вводят комендантский час.

Позже Минобороны назвало «приказ» фальшивкой и вбросом. Опровергли информацию о комендантском часе и в оперштабе. Россиян призвали доверять только проверенным и официальным источникам информации.

По данным на 19 марта в России коронавирус диагностировали у 199 пациентов. Вылечить и выписать удалось девять человек. В мире врачи помогают более 248 тысячам пациентов с COVID-19.