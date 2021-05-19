Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о сильном ветре 19 мая

В Москве и Московской области объявлен желтый уровень погодной опасности 19 мая из-за ветра. Порывы будут достигать 17 метров в секунду.

Предупреждение сохранится до вечера 19 мая, сообщили на сайте Гидрометцетра.

«Желтый — погода потенциально опасна», — рассказали синоптики.

Порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду. Непогода ожидается с 10:00 до 21:00 в Москве и с 09:00 до 21:00 в Подмосковье.

Ранее специалисты «Фобоса» сообщили, что аномальная жара в столице и области сменится ливнями и грозами в среду, 19 мая. Температура воздуха не поднимется выше +25 градусов. С этого дня начнется похолодание. Холоднее всего на этой неделе будет в пятницу, 21 мая.

При этом аномальная жара, которая пришла в Центральную Россию в середине мая, не ускорит наступление купального сезона. Метеорологи заявили, что он наступит не раньше-календарного лета, когда вода в водоемах прогреется до +18 градусов.

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко рассказал, как комфортно перенести жару в городе. Следует ограничить пребывание на солнце в первой половине дня, одеваться по погоде и соблюдать питьевой режим, чтобы избежать обезвоживания.