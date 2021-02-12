Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о метели и морозе

Гидрометцентр России продлил «желтый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье. Плохая погода сохранится до вечера 13 февраля.

«Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна», — сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Гидрометцентр.

До 22:00 субботы в Москве и Подмосковье будет идти сильный снег, поднимется метель, на дорогах гололедица и снежные заносы. По прогнозам метеорологов, порывы ветра будут достигать 13-18 метров в секунду.

В пятницу, 12 февраля, температура воздуха днем -11…-13 в Москве, и -10 …-15 в Подмосковье.

В выходные ночные температуры будут опускаться до -15…-12 градусов, по области местами до -18. Дневные температуры составят -12…-10 градусов.

По прогнозам синоптиков, следующая неделя будет малооблачной, ожидается солнечная морозная погода в пределах нормы.

Ранее сообщалось, что на юге Европейской России температура воздуха понизится на 20-25 градусов. Помимо аномальных значений, жителей этого региона ожидают снег, дождь и мокрый снег.