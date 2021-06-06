Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о грозе 6 июня

В Москве и Подмосковье днем 6 июня ожидаются грозы и сильный ветер. Гидрометцентр объявил о «желтом» уровне погодной опасности — атмосферные явления потенциально опасны.

«Погода потенциально опасна. Ветер. Местами грозы. Период предупреждения с 9:00 до 21:00 6 июня», — сказано в сообщении на сайте ведомства.

По прогнозу Гидрометцентра, днем 6 июня в регионе ожидается облачная погода с прояснениями, кратковременный дождь, местами гроза.

В Москве будет +23…+25, по области +20…+25 градусов. Ветер северо-восточный и восточный, 5-10 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду.

В понедельник, 7 июня прогнозируют переменную облачность, возможен небольшой дождь.

Температура в Москве поднимется до +24…+26 градусов, по области будет +21…+26. Ветер северо-восточный 6-11 метров в секунду.

Ранее в Гидрометцентре предупредили об аномальном похолодании на Урале и в Сибири. В Башкирии, Челябинской, Томской областях ожидаются ночные заморозки до -2 градусов. На юге Тюменской области — до -5 градусов.