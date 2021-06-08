Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о грозах с градом

Кратковременные ливни и грозы ожидаются в Москве и Московской области 8 июня. Для первого месяца лета эти явления нормальны, а температура воздуха держится даже немного выше нормы, заявила «360» главный специалист Метеобюро столицы Татьяна Позднякова.

По словам эксперта, во вторник погода будет не сильно отличаться от ситуации, которая наблюдалась в понедельник, 7 июня. Также во второй половине дня можно ожидать грозу, местами даже с градом. Во время грозы порывы ветра могут усилиться до 17-22 метров в секунду.

Позднякова отметила, что в ближайшее время погода не будет сильно меняться.

«Синоптическую ситуацию определяет циклон. Его центр кружит по Курской области, но мы находимся рядом с ним. Поэтому сохраняется вероятность ливней, гроз. В последующие дни вероятность града уменьшается», — добавила она.

Метеоролог добавила, что для июня грозы и ливни являются нормальным явлением, температура воздуха при этом держится даже на полтора-два градуса выше климатической нормы.

«Вполне благоприятная погода», — заключила она.

Накануне в Москве усилившийся ветер повалил несколько деревьев. Два из них рухнули во дворе в центре города и повредили сразу девять машин. Травмы получил один человек. В Ленинградской области прошли грозы с крупным градом. В Гатчинском районе размер градин достигал двух сантиметров.