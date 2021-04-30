Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о девятибалльных пробках в пятницу

В Москве вечером в пятницу, 30 апреля, пробки могут достигнуть девяти баллов. Неутешительный прогноз дал Департамент транспорта Москвы.

Инфографику с ситуацией на дорогах 30 апреля выложило ведомство в своем Telegram-канале.

Утром и днем пробки могут достигнуть пяти-семи баллов. Вечером, из-за предстоящих майских праздников, заторы на дорогах в городе могут составить восьми-девяти баллов.

Источник фото: Департамент транспорта Москвы

Аналогичная ситуация на дорогах сложилась в четверг, 29 апреля. Движение автомобилей в Москве остановилось практически полностью, заторы на дорогах достигли 10 баллов.

Секретом, как не злиться в пробках и хорошо провести предстоящие выходные рассказала «360» психолог психолог Марина Гладышева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о новой программе «Долой глупые пробки», благодаря которой местные жители смогут на портале «Добродел» указать на локальные проблемы, связанные с дорогами, которые можно быстро решить.