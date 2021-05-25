Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о повышенном давлении 25 мая

Во вторник, 25 мая, в Москве ожидается переменная облачность и повышенное атмосферное давление. Температура воздуха поднимется до +23 градусов.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в разговоре с РИА «Новости» отметил, что атмосферное давление составит 753 миллиметра ртутного столба.

«Сегодня погоду в столице будет формировать гребень антициклона. В таких условиях ожидается переменная облачность и без осадков. Температура в Москве повысится до +21...+23, по области от +19 до +24», — сообщил Леус.

Поднимется несильный северо-западный ветер, до трех-восьми метров в секунду.

Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова сообщила, что в Москве и Подмосковье на следующей неделе сильно похолодает. Температура воздуха местами может опускаться до нуля градусов. Холодными будут первые пять дней июня.

Синоптики спрогнозировали аномальную жару с температурой до +37 градусов на Урале, в Поволжье и на юге Западной Сибири. Температура в этих регионах поднимется выше нормы на 8-13 градусов.