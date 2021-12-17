Жителей московского региона предупредили об аномальных морозах

Температура воздуха резко снизится в столице на следующей неделе, достигая аномальных даже для русской зимы значений. Об этом «360» сообщила ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

«В понедельник к нам начнет вторгаться арктический воздух, и если к утру подморозит до −5…−7, то к вечеру надо рассчитывать на усиление мороза до −12 градусов. Пик мороза придется на середину следующей недели, когда по ночам воздух будет остывать даже в Москве до −20…−22 градусов, по области — до −25, а местами и ниже, ну а в дневные часы — около −15 градусов», — рассказала Волосюк.

Однако, по ее словам, ближе к Новому году и, собственно, в праздничную ночь ожидается потепление до более приемлемых температур.

«Уже 25–26-го числа нас ждет ослабление мороза. Новогоднюю ночь встретим без оттепели, а все-таки при минусовых температурах», — уточняет Волосюк.

На европейскую часть России наступает «ныряющий» циклон, рассказала ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина. Он же, по ее словам, и сформирует погоду. Циклон придет из Атлантики и принесет с собой сильные снегопады, которые накроют Карелию, Ленинградскую и Архангельскую области.