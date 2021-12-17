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    17 декабря 2021, 13:36

    Жителей московского региона предупредили об аномальных морозах

    Дмитрий Толокевич, Михаил Закурдаев

    Температура воздуха резко снизится в столице на следующей неделе, достигая аномальных даже для русской зимы значений. Об этом «360» сообщила ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

    Жителей московского региона предупредили об аномальных морозах

    «В понедельник к нам начнет вторгаться арктический воздух, и если к утру подморозит до −5…−7, то к вечеру надо рассчитывать на усиление мороза до −12 градусов. Пик мороза придется на середину следующей недели, когда по ночам воздух будет остывать даже в Москве до −20…−22 градусов, по области — до −25, а местами и ниже, ну а в дневные часы — около −15 градусов», — рассказала Волосюк.

    Однако, по ее словам, ближе к Новому году и, собственно, в праздничную ночь ожидается потепление до более приемлемых температур.

    «Уже 25–26-го числа нас ждет ослабление мороза. Новогоднюю ночь встретим без оттепели, а все-таки при минусовых температурах», — уточняет Волосюк.

    На европейскую часть России наступает «ныряющий» циклон, рассказала ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина. Он же, по ее словам, и сформирует погоду. Циклон придет из Атлантики и принесет с собой сильные снегопады, которые накроют Карелию, Ленинградскую и Архангельскую области.