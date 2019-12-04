Жителей московского региона предупредили о «желтом» уровне погодной опасности

В Москве и Подмосковье 4 декабря ожидается порывистый ветер, метель и гололед. Гидрометцентр объявил в столичном регионе «желтый» уровень погодной опасности.

Предупреждение о неблагоприятных природных явлениях размещено на сайте метеослужбы и действует до вечера четверга. Ожидается, что погода будет потенциально опасной.

В дневные часы в Москве и области ожидается до —1 градуса. Небо затянет облаками, вероятны осадки. Ночью температура слегка понизится — столбики термометров покажут около —3 градусов.

Москвичам пообещали первую зимнюю метель Подробнее

Атмосферное давление составит порядка 740-741 миллиметра ртутного столба.

В четверг и пятницу синоптики обещают небольшое повышение температуры. Днем термометры покажут 0…+2 градуса. В темное время суток — 0…-1.

Первую зимнюю метель накануне россиянам пообещал исполняющий обязанности директора Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. Ее принесет атмосферный фронт, который пройдет над Москвой в среду, 4 декабря. Синоптики уверяют, что снега выпадет несколько сантиметров, а ветер усилится до 15 метров в секунду.