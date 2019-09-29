Жителей московского региона предупредили о затяжном дожде

В Москве и области воскресенье будет дождливым и ветреным. Как рассказали синоптики, тучи пришли в европейскую часть России с Северной Атлантики.

29 сентября в Москве при облачной погоде пройдет дождь. Максимальная температура воздуха составит 13 градусов выше нуля, а ночью столбик термометра может опуститься до восьми градусов, что на 1-2 градуса выше климатической нормы. Кроме того, как пишет «Интерфакс» со ссылкой на Гидрометцентр России, днем ветер будет достигать 10 метров в секунду, ночью порывы усилятся до 17 метров.

Авторы прогноза для сайта «Метеовести» предупреждают, что с запада идут дождевые тучи. Зона комфорта, связанная с антициклоном, сместится к берегам Средней Волги.

Москву зальют сильные дожди Подробнее

На следующей неделе дожди продолжатся, ожидается до 25 миллиметров осадков, что составляет 40% от месячной нормы. Однако станет теплее, в середине недели в Москве будет до 16 градусов тепла.

Синоптики также предупредили, что на следующей неделе атмосферное давление упадет до 730 миллиметров ртутного столба, после чего начнется резкий рост. Так что метеозависимые люди почувствуют себя дискомфортно.