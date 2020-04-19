Жителей Мордовии обяжут носить маски в магазинах и транспорте

В Мордовии резко выросло число заболевших COVID-19, в связи с чем власти региона решили ввести дополнительные ограничения. Теперь все жители республики обязаны ходить в масках.

В республике за сутки зараженных коронавирусной инфекцией стало больше на 60 человек (плюс 31%). В воскресенье в Мордовии прошло заседание при участии главы региона Владимира Волкова. Он обратил внимание, что это связано со второй волной прибывших из-за пределов региона, так как 80% выявленных случаев — результат контактов жителей Мордовии с зараженными, приехавшими из Москвы, Подмосковья и других регионов. Об этом говорится на сайте республики.

Чтобы уменьшить распространение вируса, власти приняли решение обязать всех жителей республики носить маски, если люди едут в общественном транспорте или посещают торговые точки.

В среду Мордовию обеспечат масками в достаточном количестве, чтобы их можно было купить как в аптеке, так и магазине.

Кроме того, меняется режим работы рынков на всей территории республики. Какие именно корректировки внесут — не сообщается.