Жителей моногородов предложили спасти уплотнением

Депрессивные моногорода предложили уплотнить для сокращения расходов. Из опустевших домов на окраинах жителей захотели переселять в центр населенного пункта или соседние поселения для снижения расходов бюджета. Схема уже опробована в Воркуте.

Модель переселения разрабатывают Минэкономразвития, Минздрав, Минтруд, другие федеральные ведомства при участии госкорпорации ВЭБ.РФ, сообщила газета «Известия». К концу 2020 года в правительство России должен будет поступить подготовленный доклад, где разработчики предложат свои варианты оптимизации.

В моногородах смогут при желании применять разработанную универсальную модель, особенно если население сокращается пугающими темпами. Как заметил председатель Совета по изучению производительных сил Всероссийской академии внешней торговли Дмитрий Землянский, зачастую многоквартирные дома в таких депрессивных городах остаются наполовину пустыми, а это значит, что возрастают расходы на содержание ЖКХ на одного жителя.

Жильцов опустевших домов он предложил переселять из окраин в центр или в районы с более качественным жильем. Расселенные дома нужно безжалостно сносить, а на их месте создавать, к примеру, зеленые зоны или общественные пространства.

«За основу планируется взять систему так называемого управляемого сжатия, когда жилищный фонд расселяют, уплотняя население», — объяснил ответственный секретарь экспертного совета по устойчивому развитию моногородов при комитете Госдумы по экономической политике Павел Склянчук.

По его словам, в итоге получится освободить бюджетные средства. Их можно будет направить, например, на модернизацию коммунального хозяйства. Расходы местных бюджетов могут сократиться на 20-30%, подсчитал экономист.