Жителей многоквартирного дома экстренно эвакуировали в Тюмени

Жителей дома в Тюмени эвакуировали из-за его состояния. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Уточняется, что дом уже несколько лет был в аварийном состоянии. В последнее время из него стали выпадать кирпичи.

«Жителей дома на Ставропольской, 1 расселили по гостиницам. Проживание для них бесплатное. После того, как межведомственная комиссия примет решение, будет приниматься решение о субсидиях за найм жилья», — рассказали в пресс-службе.