Общество 24 августа 2023, 04:45 Жителей мегаполисов предупредили о проблемах с автосервисами «Известия»: жители мегаполисов рискуют остаться без небольших автомастерских Freepik

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В российских мегаполисах может значительно сократиться количество небольших автомастерских, пунктов шиномонтажа и автомоек. Об этом предупредили «Известия».

Эксперты связали это с реорганизацией бывших промышленных зон, которая ведется в крупных городах. На их месте появляются новые ЖК, торговые центры, в которых не предусмотрены пространства для техцентров.

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Член правления Союза автосервисов России Дмитрий Даньшов увидел решение этой проблемы в специально выделенных зонах в паркингах. В них можно организовать автосервисы «шаговой доступности».

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр заявил, что сокращение количества доступных автосервисов может негативно повлиять на безопасность на дорогах.

Автосервисы в России столкнулись с нехваткой запчастей для китайских машин. В основном это касается только появившихся на отечественном рынке марок, сообщила «Комсомольская правда».