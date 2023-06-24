Общество 24 июня 2023, 14:39 Жителей Липецкой области попросили остаться дома Оперштаб Липецкой области призвал жителей не покидать дома без необходимости РИА «Новости»

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Органы власти и силы правопорядка Липецкой области перевели на усиленный режим работы. Жителей региона попросили без острой необходимости не покидать дома и отказаться от поездок. Об этом сообщил оперативный штаб Липецкой области в своем Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что это необходимая мера для обеспечения правопорядка и безопасности населения.

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«Оперативный штаб просит жителей не покидать дома и воздержаться от любых поездок на личном или общественном транспорте», — говорится в сообщении.

Там отметили, что ситуация находится под полным контролем, но введенные меры требуют понимания от каждого жителя.

Правительство Липецкой области объявило об отмене всех запланированных массовых мероприятий, а губернатор региона Игорь Артамонов объявил о перекрытии движения на трассе М-4, которая связывает регион с Воронежской областью, где ввели режим контртеррористической операции. Губернатор по итогам совещания с силовыми структурами области призвал жителей сохранять спокойствия и подчеркнул, что ситуация находится под полным контролем.