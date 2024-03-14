Общество 14 марта 2024, 14:32 Жителей Кузбасса предупредили о штормовом ветре в ближайшие выходные

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Специалисты Кемеровского гидрометцентра предупредили жителей региона о штормовом ветре и дожде в ближайшие выходные. Об этом написал «Царьград».

В ночь на пятницу, с 14 по 15 марта, температура воздуха ночью опустится до -10… -15 градусов. Днем 15 марта потеплеет до -2… -7 градусов. В этот день ожидаются порывы ветра до 14 метров в секунду.

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В субботу, 16 марта, на дорогах будет сильная гололедица. Порывы ветра достигнут 24 метров в секунду. В дневное время суток возможен мокрый снег и метели. В воскресенье, 17 марта, сложится похожая ситуация. Водителей просят быть аккуратными на дорогах.