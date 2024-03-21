Общество 21 марта 2024, 13:40 Жителей Кузбасса предупредили о колебаниях температуры воздуха в ближайшие выходные

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Кемеровский гидрометцентр рассказал о погоде в регионе в ближайшие выходные. В ночь на пятницу, 22 марта, температура воздуха опустится до -21 градуса. Днем столбики термометров будут показывать +4 градуса, сообщил сайт sibdepo.ru.

В субботу, 23 марта, в ночное время суток температура воздуха местами будет доходить до -20 градусов. Днем воздух прогреется до +8 градусов. Порывы ветра ожидаются до 13-16 метров в секунду. Местами по региону возможны осадки в виде снега.

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В воскресенье, 24 марта, на Кузбассе потеплеет до +12 градусов. В некоторых регионах возможен снег с дождем, на дорогах гололедица.