31 декабря 2023, 14:26
Жителей Курской области призвали встретить Новый год дома на фоне удара по Белгороду
Курский губернатор Старовойт призвал жителей встретить Новый год дома
Жителям Курской области следует провести новогодние праздники дома из-за неспокойной обстановки на фоне обстрелов Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
«Также призываю к умеренности и сдержанности в предстоящие праздники», — написал он.
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Старовойт напомнил, что у соседней области произошло страшное горе.
В Курской области действует средний уровень реагирования и желтый уровень террористической опасности. В регионе запретили использование салютов и фейерверков во время праздников. Пограничники, представители Минобороны и правоохранители 24 часа обеспечивают безопасность населения, напомнил губернатор.
По его словам, коммунальные службы и органы здравоохранения перевели на усиленный режим работы. Также в регионе увеличили количество дежурных бригад.
Белгород подвергся массированной атаке со стороны ВСУ 30 декабря. По поручению президента Владимира Путина в город направили группу МЧС и бригаду Минздрава для оказания помощи населению.
Праздники
ВСУ
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
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