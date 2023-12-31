Общество 31 декабря 2023, 14:26 Жителей Курской области призвали встретить Новый год дома на фоне удара по Белгороду Курский губернатор Старовойт призвал жителей встретить Новый год дома Freepik

Читать 360tv в

Жителям Курской области следует провести новогодние праздники дома из-за неспокойной обстановки на фоне обстрелов Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«Также призываю к умеренности и сдержанности в предстоящие праздники», — написал он.

Реклама

Старовойт напомнил, что у соседней области произошло страшное горе.

В Курской области действует средний уровень реагирования и желтый уровень террористической опасности. В регионе запретили использование салютов и фейерверков во время праздников. Пограничники, представители Минобороны и правоохранители 24 часа обеспечивают безопасность населения, напомнил губернатор.

По его словам, коммунальные службы и органы здравоохранения перевели на усиленный режим работы. Также в регионе увеличили количество дежурных бригад.

Белгород подвергся массированной атаке со стороны ВСУ 30 декабря. По поручению президента Владимира Путина в город направили группу МЧС и бригаду Минздрава для оказания помощи населению.